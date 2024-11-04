Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 ноября.

С быстрой сменой барических полей на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки дождь со снегом, гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман, сильные осадки прогнозируются 5 ноября на западе, 6 ноября на севере, 6-7 ноября на востоке, юге, юго-востоке страны.

Лишь 5 ноября в северных, северо-западных регионах погода будет без осадков.

На востоке, юге, юго-востоке республики к концу периода ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, в горных районах 8 мороза, днем до 0-7 тепла, в горных районах 2 мороза.

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