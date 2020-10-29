Зима близко. Сотрудники ЧС напоминают об угрозе тонкого льда

Сотрудники управления по ЧС просят костанайцев быть бдительными. Совсем скоро на реке начнет образовываться тонкий лед. Опасность, которую он сулит, может обернуться трагедией. В зоне риска в первую очередь оказываются любители подледной рыбалки и дети, передает alau.kz

Перемены погоды сулят скорое наступление новой опасности — тонкого льда. Но пока на центральном пляже можно встретить лишь небольшое образование ледовой корки у кромки воды. Тем не менее, сотрудники управления по ЧС уже бьют тревогу. Ведь если дело касается безопасности жизни и здоровья людей, то предупреждать стоит заранее.

«Основная опасность и угроза при прохождении по тонкому льду наблюдается в данный период времени, когда температура воздуха только начинает понижаться, а толщина льда достигает менее 3 сантиметров и представляет собой угрозу. Люди допускают выхождение на лед толпами, группами. И основная у нас проблема среди любителей зимней рыбалки»,- рассказал Алмаз Тулендин, заместитель начальника управления по ЧС города Костанай.

Устойчивый лед начинает образовываться только при -15 градусах. В это время толщина льда нарастает от 3 до 7 сантиметров. Но чтобы уверенно выходить на замерзшую реку все-таки стоит дождаться крепких морозов, которые простоят несколько дней к ряду. Лед может выдержать одного человека при своей толщине в 10 сантиметров, группы людей — при 15 сантиметрах, а вот автомобиль при 30 сантиметрах. Как достигаются эти величины в нашем регионе, будут ежедневно мониторить спасательные службы.

«По проезду по рекам категорически эти моменты запрещаются, если не имеется переправы. При проведении профилактических работ сталкиваемся с такими проблемами. Если брать по опыту прошлых лет, в таких случаях привлекают сотрудника МПС, мы проводим профилактическую работу, а они непосредственно привлекают к административной ответственности»,- пояснил Алмаз Тулендин.

В Костанае несчастных случаев по причине выхода на тонкий лед практически не фиксируют. В области же среди прошлогодних происшествий вспоминается трагедия, произошедшая с детьми в Житикаре и случай на одном из водохранилищ.

«1 декабря 2019 года был извлечен труп гражданина, который 27 ноября вышел на зимнюю рыбалку, был извлечен в районе Амангельдинского водохранилища труп данного гражданина. Гражданин находился без защитных средств. Провалился вблизи Амангельдинского водохранилища непосредственно вблизи камыша»,- напомнил заместитель начальника УЧС города Костанай.

Места, где прямо из воды растет камыш, считаются одними из самых опасных. Там лед ненадежен. Таким же он может стать и на середине озера или реки, в проточных местах, а также там, где из замерзшей воды виднеются торчащие предметы. Сотрудники городского управления ЧС просят костанайцев сохранять бдительность и не допускать детей к водоёмам.

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