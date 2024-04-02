Зима и весной заявит о себе — прогноз

В «Казгидромет» сообщили, что в апреле и в мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы — на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

Весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. С влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс вероятны заморозки.

В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, т.е. жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны.

В июле, в августе в Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Если в начале лета в июне по предварительному прогнозу на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей РК количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке РК.

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