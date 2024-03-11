Зима не отступает. 20-градусные морозы прогнозируют синоптики

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Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта озвучили синоптики Казгидромета.
В предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды.
Пройдут осадки: сильные осадки, в виде дождя и снега, ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях, 12-13 марта в области Жетісу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.
По республике прогнозируется усиление ветра, туман, гололед.
На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-20 мороза, днем до 2-10 мороза, а на юге столбики термометров ночью опустятся до 2-12 со знаком минус, днем 6 мороза-2 тепла.
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