Зима не отступает. 20-градусные морозы прогнозируют синоптики

Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта озвучили синоптики Казгидромета.

В предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки: сильные осадки, в виде дождя и снега, ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях, 12-13 марта в области Жетісу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По республике прогнозируется усиление ветра, туман, гололед.

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-20 мороза, днем до 2-10 мороза, а на юге столбики термометров ночью опустятся до 2-12 со знаком минус, днем 6 мороза-2 тепла.

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