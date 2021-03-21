Зима не отступает. Несколько спасательных операция провели в Костанайской области

Несмотря на своевременные предупреждения об ухудшении погодных условий, все же находятся смельчаки, которые не могут отказаться от поездок в непогоду. И, как следствие, они попадают в непредвиденные ситуации, в которых единственным спасением является помощь других людей. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
В ночь на 20 марта на 65 км трассы Аулиеколь-Диевка, заложниками зимней непогоды оказалась группа автомобилей. Из-за сильной метели в сугробах увязли 3 легковые автомашины, в которых находились 9 пассажиров.
На помощь к ним подоспели сотрудники Отдела по ЧС Аулиекольского района на вахтовом автобусе КАМАЗ повышенной проходимости. В 04-55 они отбуксировали автомашины и сопроводили всех спасенных граждан до райцентра Аулиеколь. Спасательная операция прошла успешно, жизнь пассажиров вне опасности.
Ночью 21 марта в южном регионе области работа при снежных заносах проводилась на трассе Аркалык – Кайынды. В условиях темноты, метеорологические явления ухудшают видимость на дороге и создают большие трудности в безопасном управлении автомобилем.
В 02.15 не доезжая село Кайынды вдоль трассы, сотрудники спасательного подразделения ОСО Аркалыка обнаружили три легковые иномарки, оказавшихся в снежном плену.
В 04.20 на вездеходе СКБ 600 семерых пассажиров, из них двое детей, эвакуировали в Аркалык. Спасенные граждане в медицинской помощи не нуждались.
ДЧС Костанайской области призывают граждан не игнорировать SMS предупреждения при ухудшении погоды, чтобы не остаться на дороге. Не подвергайте свою жизнь опасности!
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