Зима не отступает. Прогноз погоды на 12-14 марта

Хотя на календаре уже настал первый месяц весны, в северных регионах страны зима не хочет уступать свои права.

Активный антициклон удерживает здесь совсем не весенние температуры воздуха. Однако, в ближайшие 3 дня Южный циклон, который принес настоящую весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться в северном направлении. И хотя в северной половине страны не будет таких высоких температур, жители получат короткую передышку от морозов.

Южный циклон принесет снег с метелями, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха в ночные часы до 5-15 мороза.

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