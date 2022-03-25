Зима не отступает. Прогноз погоды на 26-28 марта 

На западе и севере страны прогнозируются осадки. Циклон, из районов Скандинавии, будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием Южного циклона.

Он принесет осадки в виде дождя и снега: на севере и западе страны они будут сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед.

28 марта южную и юго-восточную часть страны будет определять антициклон, который обусловит погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

Ожидается повышение ночных температур

на севере от 10…20 до 5-15 мороза, днем 0…8 мороза до 5 мороза…3 тепла,

в южной половине: ночью 6 мороза…5 тепла, днем понижение от 12..17 до 5..10 тепла,

на западе страны: ночью 5 мороза…5 тепла, днем столбики термометров достигнут отметки 0…10 градусов тепла.

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