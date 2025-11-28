Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 2,2 млрд тенге из резерва правительства на модернизацию объектов теплоснабжения и водоснабжения в регионе. Средства распределены между Костанай, Житикара, Аркалыком и Рудным.

Костанай. На реконструкцию главного паропровода ТЭЦ направлено 188 млн тенге. Объект эксплуатируется с 1955 года, частичный ремонт проводился в 2012-м. Обновление повысит надежность работы станции в зимний период и снизит риски аварий.

Житикара. Теплосети получат 389 млн тенге в 11-м микрорайоне, 269 млн — на участке по ул. Ы. Алтынсарина и 205 млн — по ул. Жибек Жолы. Эти линии питают 183 многоквартирных дома и около 2,5 тыс. частных домов.

Аркалык. Около 645 млн тенге предусмотрено на третью очередь реконструкции тепловых сетей. К магистрали подключены 300 абонентов, включая общеобразовательную школу.

Рудный. 500 млн тенге направят на модернизацию фильтровальной станции №2 (введена в 1978 году). Проект обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение Рудного, поселков Качар и Горняцкий, а также промышленных объектов.

В правительстве отмечают, что комплекс мер повысит надежность теплоснабжения, увеличит пропускную способность сетей и улучшит качество коммунальных услуг для населения и бизнеса. Работы ведутся в рамках утвержденных графиков и нормативов.

С чего начнется декабрь - прогноз погоды Погода в Казахстане 29 ноября — 1 декабря: снег, дождь и гололёд, на западе —...

Правительство переутвердило ставки платы для операторов связи на 2026 год Постановлением правительства от 25 ноября 2025 года утверждены ставки платы за предоставление междугородной и/или международной...

МВД выявило 10 дропперов после вступления в силу закона С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам...