Зима вступила в свои права. Прогноз погоды на 2-4 декабря

В ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки — дождь, снег.

3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра 15-29 м/с, 03 декабря на северо-западе, севере РК временами порывы 30 м/с и более.

С 4 декабря ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана. Так, на северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до 7-21 мороза, а в центре и на востоке республики до 5-15 мороза.

В южных регионах – незначительное понижение до 0-5 мороза.

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