На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона.

Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики.

В северных и северо-западных областях местами возможны гололедные явления.

Также по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Температурный фон понизится в северных и центральных регионах понизится: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10 °C, в дневные часы до -3…+5 °C. В других регионах существенных изменений не прогнозируется.

