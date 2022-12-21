Зимнее солнцестояние: что можно и нельзя делать 21 декабря

21 декабря 2022 года проходит народный праздник Зимнее солнцестояние и зеркальная дата по дню и месяцу.

День зимнего солнцестояния

В конце декабря каждый год происходит зимнее солнцестояние — природное явление, когда солнце опускается ниже относительно земного горизонта. Для жителей Северного полушария Земли это значит, что наступает самая длинная ночь в году, после которой световой день начинает постепенно увеличиваться, передает ntr.city

Астрономы высчитали, что в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:58 по московскому времени.

В день зимнего солнцестояния, плюс-минус, продолжительность светового дня составляет около 7 часов, а ночь длится на протяжении 17 часов.

Зимнее солнцестояние в древности отмечалось, как один из четырёх главных солнечных праздников года. В этот день в старину отмечался праздник Коляда. Летнее солнцестояние (самый длинный день и самая короткая ночь) — Купала. Весеннее равноденствие (день равен ночи) — Масленица. Осеннее равноденствие (день равен ночи) — Осенины, Таусень, Вересень, Радогощь, Авсень.

Славяне верили, что день зимнего солнцестояния – это рождение нового Солнца. Чтобы тёмные силы не помешали светилу возродиться, люди всячески старались помочь ему. Важным атрибутом был большой костёр, который разводили из сосновых и дубовых поленьев. Ночью гадали и колядовали, а после рассвета – когда рождается новое солнце в образе Коляды – устраивали застолья с песнями и играми, а также водили хороводы.

Чтобы в ближайший год выйти замуж, девушки начинали вышивать свадебный рушник.

Перед зимним солнцестоянием лучше завершить все важные дела и не откладывать на потом. Отдать долги или вернуть то, что вы взяли у соседей, родственников или друзей на время.

Этот день желательно провести в компании родных и близких. Можно организовать небольшое застолье или выйти прогуляться на свежий воздух.

Помощь другим людям сегодня возвратится втройне.

День нужно провести в спокойствии и мире, думая о хорошем, радуясь простым мелочам.

В старину в день зимнего солнцестояния в доме развешивали ветви ели — чтобы отпугнуть нечисть, у которой наблюдался настоящий разгул в самую длинную ночь года.

В этот день впускают в дом тепло — зажгите свечу, камин или искупайтесь в горячей ванне.

Сон в ночь на 21 декабря не является вещим, однако может рассказать человеку ценную информацию про него самого, что поможет ему выявить свои минусы, промахи, неправильное поведение.

Родившийся в этот день будет приветливым, добрым, умным, но немногословным, не будет болтать по пустякам и сплетничать.

Зеркальная дата

Наблюдается зеркальная дата по дню и месяцу 21.12. Такое сочетание делает грань между мирами тонкой. В соединении с зимнем солнцестоянием традиционно считается одним из самых энергетически сильных дней в уходящем году.

Благоприятный день для любых начинаний. Если какое-либо новое дело, важное или не очень, сложное или простое, выпадает на этот день, оно будет обречено на успех.

Сегодня нужно избавиться от всего ненужного. Выбросите вещи, которые больше непригодны. Переберите посуду, выбросите те тарелки, кружки, чашки, на которых есть сколы и трещины. Также в этот день можно избавиться от более ненужных контактов и отношений.

В зеркальную дату можно запланировать дела на следующий год, записать и составить поэтапное достижение цели.

Если вы ещё не поставили и не нарядили ёлку — день подойдёт для этого наилучшим образом. Для исполнения желаний, можно визуализировать их при помощи украшений, например, повестить на ёлку игрушечный домик, если вы мечтаете о собственной квартире, или куклу, если хотите завести ребёнка, и так далее.

Вечером наступает момент, когда можно загадать самое заветное желание. Это нужно сделать в конкретное время — 21:12, когда стрелки на часах будут полностью дублировать зеркальную дату.

Что нельзя делать

· Нельзя в день зимнего солнцестояния ходить в грязных вещах.

· Запрещено ругаться, сквернословить, устраивать конфликты и жадничать, завидовать, замысливать недоброе.

· Не стоит принимать ответственных и рискованных решений, делать поспешные и отчаянные шаги.

· Откажитесь сегодня от шопинга, тем более, если те или иные покупки могут подождать.

· Не стоит предаваться грусти, лить слёзы, вспоминать о плохих событиях.

· Нельзя отказывать в милостыне, а также просьбе.

· Нежелательно заниматься рукоделием в присутствии других людей.

· Не рекомендуется проводить день или вечер в одиночестве.

Приметы погоды

· Белые небольшие облака — к морозам, большие белые облака — ожидается вьюга.

· Большое количество снега погнуло сучья у деревьев — к хорошему урожаю.

· Активные пауки, плетут паутину, спускаются на нитях — через девять дней наступит сильный холод.

· День тихий и с морозцем — зима будет снежной и мягкой.

· Вьюга или сильный снегопад — к дождливому лету.

· Облака вытянулись в полосы — грядёт потепление.

· Утром рассвело быстрее, чем обычно — ожидается снег.

· В первой половине дня синицы расчирикались — ночью нагрянет мороз.

· Синицы ищут укрытие или прячутся под крышей — к метели.

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