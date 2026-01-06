В Костанайской области в период зимних каникул резко выросло число детских травм. По данным Костанайская областная детская больница, первые массовые обращения в травмпункт начали фиксировать с 25 декабря. Пик пришёлся на 1 и 2 января.
За этот период медицинская помощь понадобилась десяткам детей. Десять пациентов были госпитализированы, шестерым из них потребовалось оперативное вмешательство. Чаще всего врачи диагностировали переломы предплечья и ключицы.
Врачи: состояние детей стабильное
Как сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Мирас Ельжасов, состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.
По его словам, в этом году удалось избежать самых тяжёлых последствий. Детей с подобными травмами в реанимацию не поступало. При этом в предыдущие годы такие случаи фиксировались — падения с горок нередко заканчивались черепно-мозговыми травмами и кровоизлияниями в мозг.
Горки и катки — основные источники травм
Врачи отмечают: с появлением зимних развлечений традиционно растёт и количество пациентов. Основная причина травм — несоблюдение правил безопасности на ледяных горках и катках.
Толкотня, падения и столкновения приводят к тому, что дети травмируют как себя, так и окружающих. В большинстве подобных случаев медики диагностируют сотрясение головного мозга.
Травма от петарды: ребёнка прооперировали
В этом году был зафиксирован и несчастный случай, связанный с использованием пиротехники. Один из детей получил травму кисти в новогоднюю ночь — петарда взорвалась прямо в руке.
Ребёнка госпитализировали, ему провели операцию. Сейчас он проходит необходимое лечение: перевязки и курс антибиотиков. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Взрослые пациенты: рост незначительный
Среди взрослого населения резкого роста травматизма в праздничные дни не зафиксировано. Если в обычные дни отделение травматологии городской больницы принимает 50–60 человек в сутки, то в выходные количество пациентов увеличивалось до 70.
Алкоголь — один из факторов травматизма
Как отметил заместитель главного врача Костанайская городская больница Артем Тисленко, чаще стали поступать пациенты в состоянии алкогольного опьянения.
В основном это переломы верхних и нижних конечностей, а также сотрясения головного мозга, полученные при падениях на обледенелых тротуарах и нарушении координации движений.
Без петард — но с травмами
Случаев травмирования взрослых из-за петард в эту праздничную неделю зафиксировано не было. Последний подобный инцидент, по словам врачей, произошёл в прошлом году, когда пиротехника также взорвалась в руке у мужчины в новогоднюю ночь.
В Костанайской области из-за метели закрыты участки автодорог
Курс тенге: Нацбанк сделал новое заявление
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.