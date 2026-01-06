В Костанайской области в период зимних каникул резко выросло число детских травм. По данным Костанайская областная детская больница, первые массовые обращения в травмпункт начали фиксировать с 25 декабря. Пик пришёлся на 1 и 2 января.

За этот период медицинская помощь понадобилась десяткам детей. Десять пациентов были госпитализированы, шестерым из них потребовалось оперативное вмешательство. Чаще всего врачи диагностировали переломы предплечья и ключицы.

Врачи: состояние детей стабильное

Как сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Мирас Ельжасов, состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.

По его словам, в этом году удалось избежать самых тяжёлых последствий. Детей с подобными травмами в реанимацию не поступало. При этом в предыдущие годы такие случаи фиксировались — падения с горок нередко заканчивались черепно-мозговыми травмами и кровоизлияниями в мозг.

Горки и катки — основные источники травм

Врачи отмечают: с появлением зимних развлечений традиционно растёт и количество пациентов. Основная причина травм — несоблюдение правил безопасности на ледяных горках и катках.

Толкотня, падения и столкновения приводят к тому, что дети травмируют как себя, так и окружающих. В большинстве подобных случаев медики диагностируют сотрясение головного мозга.

Травма от петарды: ребёнка прооперировали

В этом году был зафиксирован и несчастный случай, связанный с использованием пиротехники. Один из детей получил травму кисти в новогоднюю ночь — петарда взорвалась прямо в руке.

Ребёнка госпитализировали, ему провели операцию. Сейчас он проходит необходимое лечение: перевязки и курс антибиотиков. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Взрослые пациенты: рост незначительный

Среди взрослого населения резкого роста травматизма в праздничные дни не зафиксировано. Если в обычные дни отделение травматологии городской больницы принимает 50–60 человек в сутки, то в выходные количество пациентов увеличивалось до 70.

Алкоголь — один из факторов травматизма

Как отметил заместитель главного врача Костанайская городская больница Артем Тисленко, чаще стали поступать пациенты в состоянии алкогольного опьянения.

В основном это переломы верхних и нижних конечностей, а также сотрясения головного мозга, полученные при падениях на обледенелых тротуарах и нарушении координации движений.

Без петард — но с травмами

Случаев травмирования взрослых из-за петард в эту праздничную неделю зафиксировано не было. Последний подобный инцидент, по словам врачей, произошёл в прошлом году, когда пиротехника также взорвалась в руке у мужчины в новогоднюю ночь.

ДТП на ремонтируемой дороге в Костанайской области: подрядчик выплатит миллионы Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина С. к ТОО «М» и гражданину...

В Костанайской области из-за метели закрыты участки автодорог По состоянию на 09:00 часов 6 января в связи с неблагоприятными погодными условиями — метелью...

Курс тенге: Нацбанк сделал новое заявление Национальный банк Казахстана опубликовал информационное сообщение о текущей ситуации на валютном рынке, передает zakon.kz Укрепление...