Зимних шин для всех желающих не хватит — казахстанский эксперт

В Казахстане в скором времени может образоваться дефицит зимних автомобильных шин. В этой связи не все желающие смогут приобрести новую «обувь» для своих машин. Такое мнение в интервью корреспонденту Tengrinews.kz высказал эксперт в области автоиндустрии Юрий Номикосов, который более 20 лет руководит компанией по продаже шин.

По словам специалиста, в Казахстане за последний год цены на автошины увеличились на 15-30 процентов. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса во всем мире сократилось производство товаров.

«Цены в этом году повысились, и повысились на все. Прежде всего, это связано с тем, что во всем мире выросли издержки. Пока страны находились на карантине, накопился спрос в промышленном секторе, производстве и в целом везде. Потому что предприятия не работали, работники не выходили из дома месяцами. И сейчас во всем мире сложилась такая ситуация, что спрос превышает предложение. В частности, это касается автомобильных шин, не только легковых, а всех типов», — сказал Номикосов.

Он также сообщил, что причиной удорожания резины для колес является и другой фактор. Как оказалось, последние годы сложилась тенденция, из-за которой американские или европейские шины в Казахстане можно купить дешевле, нежели в США или Европе.

«Предприятия в нынешней ситуации продают шины туда, где смогут реализовать дороже. А Казахстан в этот список не входит, потому что последние пять-шесть лет у нас американские или европейские колеса продаются дешевле. И когда руководство компании, которая производит шины, принимает решение, выбор падает на те рынки, где можно получить наибольшую прибыль. А поставки в такие страны, как наша, уходят в последнюю очередь», — добавил специалист. Кроме того, Номикосов отмечает повышение цен на материалы, из которых делается автомобильная шина. В первую очередь это нефть. Также подорожали тарифы на перевозки товаров. «Раньше доставку можно было осуществить фурами, но сейчас этот канал поставки вообще не работает. Так как сильно подорожали доставки через море, большие потоки пошли по земле, то есть контейнерные перевозки через железные дороги. Из-за этого стоимость такого вида поставок выросла с 2800-3000 до 11 000-12 000 долларов. Это тарифы доставок за один контейнер из Китая в Казахстан», — подчеркнул эксперт. По его словам, в Казахстане цены на брендовые шины повысились на 15 процентов, а на обычные — на 30 процентов. «Чем дешевле шины, тем больше в их стоимости занимает доля транспорта и сырья. К примеру, шины фирмы Matador подорожали на 30 процентов, а шины Michelin — на 15 процентов», — поделился он. По словам Номикосова, в этом году его компания недополучила от производителей порядка 30 процентов зимних автомобильных шин. В этой связи в Казахстане у всех продавцов наблюдается дефицит этого вида товара. «Сейчас дилеры и российских, и китайских брендов недополучили свой объем зимних шин. И по всем направлениям наблюдается дефицит до 30 процентов от объема. Поэтому я советую водителям сразу покупать шины, если они нашли их. Не нужно долго думать. Потому что в этом году шин на всех желающих хватит. Просто люди об этом пока не знают, все тянут до последнего. Но кто будет долго думать, тот просто не сможет нигде их найти, ни по низкой цене, ни по высокой. И придется ждать следующего года. Потому что все заказы делаются за полгода вперед: на эту зиму мы заказывали товар еще в апреле-месяце. А сейчас шинные заводы производят уже летнюю резину. Советую людям, чтобы они не тянули с покупкой шин до первого снега, когда все одновременно за ними побегут. Нужно покупать их заранее уже сейчас. Потому что кому-то обязательно не хватит, и не хватит очень много. И нигде эти резины невозможно будет найти, так как все продавцы недополучили треть своего объема товара», — посоветовал он. Специалист добавил, что в Казахстане спрос на резиновые колеса остается примерно на одном уровне. «Потому что этот спрос напрямую зависит от количества автомобилей в стране. А их число у нас принципиально не меняется. К примеру, если завезут в год 60 тысяч новых автомобилей, то какая-та часть старых машин ведь выходит из строя. В основном новые зимние шины поставляются для новых авто, потому что они завозятся в Казахстан, как правило, на летних шинах. Плюс еще люди изнашивают какую-то часть ранее приобретенных зимних шин. Однако в целом спрос в стране так сильно не меняется», — подытожил Юрий Номикосов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.