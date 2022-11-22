Зимний дизель на заправках уже 570 тенге. Почему подорожало топливо

22 ноября «зимкой» торгуют на многих АЗС Казахстана по 569-570 тенге за литр.

В принципе, ещё остались заправки, которые держат прайсы на уровне 500 тенге за литр, но долго ли это продлится, неизвестно.

Зимнее дизтопливо Казахстан закупает в России. Своего у нас нет. И такая высокая цена дизеля, по словам экспертов, возникла в первую очередь, конечно же, из-за подорожания рубля относительно тенге. Годом ранее курс держался в районе 5 или 6 тенге за рубль. Но уже минувшим летом курс подскочил до 9 к 1. Сегодня рубль оценивается в 7.5 тенге, передают kolesa.kz

То есть деньги наших северных соседей на 1.5 тенге подешевели, но в формирование стоимости дизтоплива включился следующий фактор — запрет на экспорт топлива с заводов в страны ЕАЭС, введённый россиянами с 10 ноября.

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Ранее предприятия могли поставлять дизель в государства Евразийского экономического союза, в том числе в Казахстан, без уплаты акциза и НДС, что значительно снижало его стоимость. Теперь же отправлять к нам топливо можно только с нефтебаз, с которых государство взимает все платежи. Соответственно, на величину акциза и НДС поднялась закупочная цена. Результат — рост цен в прайсах в Казахстане «на пистолете».

Ограничение экспорта продукции с нефтеперерабатывающих заводов в России будет действовать до 1 января 2023 года, и, возможно, его ещё продлят. Делайте, как говорится, выводы.

Стоит ещё также добавить, что в данное время достаточно туманна судьба договоров о поставках бензина и дизеля из РФ в РК на следующий год. Какие установят цены, пока тоже не известно. А в 2023 году все три казахстанских НПЗ должны будут по очереди закрыться на капитальный ремонт. Таким образом, в стране может образоваться дефицит не только дизеля, но и бензина, которого, как вещали всё последнее время чиновники, у нас якобы хоть залейся.

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