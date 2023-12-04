Зимний дождь. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

В Костанае вечером 4 декабря пошел дождь. Завтра днем в Костанае обещают плюсовую температуру.

Уважаемые жители и гости города Костанай! Управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 5 декабря ночью на большей части, днем в центре, на юго-востоке Костанайской области ожидаются гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

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В Костанае 5 декабря ночью ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по контактным номерам 101, 112!

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