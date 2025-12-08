Полиция Костанайской области обращается к водителям с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Из-за ожидаемого снега и понижения температуры дорожное покрытие может стать скользким и опасным, а видимость на трассах и городских улицах — значительно ухудшиться.

Стражи порядка просят автолюбителей быть предельно внимательными за рулём: соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость, избегать резких манёвров и обязательно двигаться с включённым ближним светом фар.

В полиции напоминают, что аккуратное вождение в сложных погодных условиях помогает снизить риск ДТП и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

