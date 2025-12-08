Полиция Костанайской области обращается к водителям с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Из-за ожидаемого снега и понижения температуры дорожное покрытие может стать скользким и опасным, а видимость на трассах и городских улицах — значительно ухудшиться.
Стражи порядка просят автолюбителей быть предельно внимательными за рулём: соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость, избегать резких манёвров и обязательно двигаться с включённым ближним светом фар.
В полиции напоминают, что аккуратное вождение в сложных погодных условиях помогает снизить риск ДТП и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
Работа есть, денег нет: десятки тысяч казахстанцев добиваются своей зарплаты
Дороги в ловушке: движение по ключевым направлениям остановлено
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.