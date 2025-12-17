Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают о быстром распространении вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп. Этот штамм уже выявлен более чем в 30 странах мира, передаёт Zakon.kz со ссылкой на AXAR.AZ.

Как рассказала на брифинге в Женеве руководитель отдела по глобальным респираторным угрозам Департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан, с наступлением зимы в Северном полушарии фиксируется рост заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. При этом, по её словам, общий уровень заболеваемости гриппом в текущем сезоне пока остаётся в пределах ожидаемых значений.

Чжан уточнила, что ВОЗ внимательно отслеживает появление и быстрое распространение нового подтипа вируса A(H3N2), обозначенного как J.2.4.1. Впервые он был зарегистрирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего случаи его выявления зафиксированы более чем в 30 странах всех регионов мира, за исключением Южной Америки.

По предварительным данным, текущие сезонные вакцины продолжают обеспечивать защиту от тяжёлых форм заболевания и снижают риск госпитализации при заражении новым вариантом вируса, подчеркнула эксперт.

Согласно информации ВОЗ, гонконгский грипп относится к острым респираторным инфекциям, вызванным вирусами гриппа, которые циркулируют в мире круглый год. Всего выделяют четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Именно вирусы типов A и B вызывают сезонные эпидемии.

Водителей предупредили о непогоде на трассах На республиканских автодорогах Казахстана 17 декабря ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в Акмолинской,...

Какие школы переведены на дистанционное обучение В Карасуском районе из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся 1–4 классов школы № 1 временно переведены...

Прогноз погоды по Костанайской области В ночные часы 17 декабря на севере и востоке Костанайской области ожидается небольшой снег, местами...