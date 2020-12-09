Зимняя сессия у казахстанских студентов пройдет в двух форматах

Зимняя сессия для студентов вузов пройдет в этом году в двух форматах. Те, кто с сентября обучались только в онлайн-режиме, так и сдадут экзамен дистанционно. А для студентов, которые часть предметов изучали в очном порядке, проведут смешанную сессию, передает alau.kz

Декабрь для студентов вузов — традиционное время сессии. Но на время пандемии она будет отличаться от обычного формата. В прочем студенты с непривычной формой сдачи экзаменов сталкивались еще весной. Этой зимой все повторится. Сессия пройдет в двух вариантах: дистанционном — для 86 процентов учащихся страны, которые обучались только онлайн, и в смешанном. Последнее затронет студентов медицинских, инженерных и подобных специальностей. Для них учеба проходила также в смешанном порядке дистанционной и очной формы.

«С 26 ноября зимняя сессия уже в вузах началась. Конкретные сроки зависят конечно от академического календаря вуза. Вместе с тем я бы хотел подчеркнуть, что сессия в основном завершится до конца текущего года»,- сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.

На время зимней сессии в Казахстане вновь поднимается вопрос о предотвращении коррупции. Но, как выясняется, в этом году бороться с ней в сфере образования стало проще. В министерстве сообщили, что ее профилактике помогает сам формат дистанционного обучения.

«В случае дистанционного обучения нет такого контакта физического между преподавателем и студентом. Соответственно возможность у студента заинтересовать преподавателя при нечестной сдаче экзамена практически отсутствует. Конечно, есть телефоны и другие средства связи, но вузы успешно с этим борются»,- сказал Мирас Дауленов.

Онлайн-экзамены могут соблазнить студента на возможность списать. Ведь найти ответы в интернете можно прямо во время экзамена. Вот только такое мнение ошибочно. Добиваться академической честности студентов в вузах будут, используя две системы. Одна из них антиплагиат для письменных работ экзаменуемых. Вторая система — прокторинг.

«Что такое прокторинг? Это система электронная, которая позволяет контролировать студента, когда он находится на дистанции. Контролировать при сдаче экзамена. То есть компьютер находиться под контролем и видно, что студент сдает реально, а не списывает»,- пояснил ректор КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев.

Благодаря прокторингу администратор сможет наблюдать за студентом через веб-камеру, а также видеть, что происходит на экране его монитора. К началу зимней сессии большинство групп казахстанских студентов подошли без отчислений кого-либо по академической неуспеваемости. В министерстве сообщили, что таких случаев по стране практически не было.

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