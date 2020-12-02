Злостных неплательщиков алиментов, которых привлекли к уголовной ответственности, стало больше

В этом году 2,5 тысячам казахстанских должников по алиментам помогли устроиться на работу. В тоже время в стране выросло число неплательщиков, которых привлекли к уголовной ответственности, передает alau.kz

Злостных неплательщиков алиментов стали чаще привлекать к уголовной ответственности. По информации министра юстиции в этом году рост привлеченных должников составил 2,5 процента. Это данные по Казахстану. Добиться такого показателя удалось благодаря слаженной работе министерства юстиции с правоохранительными органами. Есть и еще один пример их плодотворной совместной работы. Он касается реализации имущества алиментщиков за долги. Недвижимость и транспорт казахстанских должников стали чаще продавать на аукционах. А вот выявлять автомобили алиментщиков помогают как раз сотрудники полиции.

«В этом году рост по задержанным и реализованным с аукциона автомашинам порядка в 2 раза. Несмотря на пандемию, уделили большее внимание вопросам алиментов и у нас рост по обращению взысканий на авто, на недвижимость порядка в 2 раза»,- рассказал на столичном брифинге министр юстиции страны Марат Бекетаев.

Рост произошел и в количестве взысканий, и в их денежном выражении. Но вот назвать точную сумму задолженности по алиментам в стране министр юстиции затруднился. Этот показатель по его словам постоянно меняется. Но, судя по информации за первое полугодие 2020 года, больше 90 процентов казахстанских алиментщиков свои долги оплачивают вовремя. Чтобы этот показатель не снижался, министерство юстиции привлекло на помощь акиматы регионов. Их сотрудники могут оказать поддержку безработным алиментщикам в поисках места работы.

«Мы договорились и во втором полугодии прошлого года подписали меморандумы со всеми акимами. Они нам помогают трудоустраивать должников. В этом году трудоустроено порядка 2,5 тысяч должников»,- рассказал Марат Бекетаев.

Чтобы число неплательщиков алиментов по стране снижалось, министерство юстиции намерено продолжать сотрудничество с полицией и акиматами. Их работу планируют выводить на новый уровень эффективности. А вот каких-то дополнительных санкций и штрафов для алиментщиков за неуплату ими долгов пока не планируется. Об этом также сообщил министр юстиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.