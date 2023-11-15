Злоумышленник проник в дом, когда там был только ребенок. Суд в Костанайской области вынес приговор

В Фёдоровском районе вынесен приговор мужчине, который проник в дом. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт fedorovkanews.kz

Преступник проник в частную собственность с целью наживы.

Убедившись , что в доме нет взрослых, мужчина незаконно проник в дом и, воспользовавшись доверием несовершеннолетнего ребенка, похитил колбасу и другие продукты питания. С собой мужчина прихватил и нож. Злоумышленник схватил нож и, отрезав половину палочки колбасы, прихватил всё с собой. Мужчина вытащил оттуда продукты питания на сумму более семи тысяч тенге.

«Конечно, поражает не столько факт хищения, а тот факт, что в этот момент мог пострадать ребенок. Родители тоже сильно испугались и теперь поняли, что оставлять детей без присмотра и открытой входной дверью чревато серьезными последствиями. Это хорошо, что обошлось только хищением продуктов питания, а если бы ребенок оказал сопротивление или еще что-нибудь, что не понравилось бы незваному гостю? Напомню еще, что проникновение на чужую территорию без согласия хозяев также влечет за собой ответственность», — отметила председатель районного суда Нургуль Берликешева.

Выяснилось, что всё тот же подсудимый несколькими днями ранее совершил хищение запчастей стоимостью 55 000 тенге из автомашины, мимо которой он, якобы, случайно проходил. Самое интересное, что все эти преступления он совершил находясь еще в неотбытом сроке всё за то же хищение чужого имущества.

В связи с совокупностью уголовных правонарушений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

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