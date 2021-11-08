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Злоупотребление доверием. РБК Газ Сервис» никакого отношения к АО «КазТрансГаз Аймак» не имеет

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Костанайским производственым филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» был выявлен случай злоупотребления доверием потребителей со стороны ТОО «РБК Газ Сервис» (далее-ТОО), осуществляющего деятельность по техническому обслуживанию газопотребляющих систем. Об этом сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак». 

Так, посредством мессенджера WhatsApp, сотрудником данной организации потребителям сообщается, что ТОО является дочерней компанией АО «КазТрансГаз Аймак». Данная информация не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями Закона РК «О газе и газоснабжении» деятельность по техническому обслуживанию газопотребляющих систем отнесена к конкурентной среде и осуществляется независимыми специализированными организациями, аттестованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности на право производства работ в области промышленной безопасности.

Таким образом, ТОО РБК Газ Сервис» никакого отношения к АО «КазТрансГаз Аймак» не имеет.
Обращаем внимание, что право выбора организации для проведения технического обслуживания газопотребляющих систем принадлежит всегда потребителю. Во избежание случаев мошенничества, перед оказанием услуг рекомендуем ознакомиться с удостоверением сотрудника независимой компании.

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