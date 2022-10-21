Змею обнаружила в своей ванной жительница Костаная

20 октября на пульт «102» поступила заявка от жительницы города Костаная, о том, что она обнаружила в ванной комнате змею.

На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Аскар Иментаев и его напарник Серик Малгаждар.

— Получив заявку, мы прибыли на адрес и действительно обнаружили змею, длинной 20-25 сантиметров. Откуда она взялась — мы сейчас выясняем, похоже, что она была чьим- то питомцем. В настоящее время мы ищем хозяина. На место прибыли и сотрудники МЧС, — рассказал участковый Аскар Иментаев.

В последующем специалисты подсказали, что пойманная змея – это

обыкновенный.

Полицейские вывезли змею за город и выпустили в естественную среду обитания. В октябре — ноябре ужи заползают в разные норы и щели в земле, где и зимуют.

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