20% пар согласно статистике сталкиваются с проблемой бесплодия. Семьи, которые не могут завести детей самостоятельно, могут сделать это при помощи экстракорпорального оплодотворения за счет государства. Однако, прежде чем сделать это, нужно обратиться за первично медико-санитарной помощью.

После обследования здоровья супругов и установления причин бесплодия поликлиника направляет документы в медико-генетическое отделение областной больницы.

«В этом году нам выделено 100 квот на первое полугодие, то есть до 30 июня 2025 года мы должны освоить всего 100 квот. Сокращение квот идет по всей республике. В прошлом году было выделено 7000 квот, и в предыдущие годы было выделено 7000 квот. В этом году на всю Республику выделено 3500 квот, по всем регионам идет уменьшение», — сообщила заведующая медикогенетическим отделением Костанайской областной больницы Асель Файзуллиной.

На сегодня из этой сотни 22 квоты уже освоены. Поэтому, Асель Файзуллина рекомендует поторопиться. Всего по области в очереди стоит 278 женщин. Самой молодой из них 24 года, а самой взрослой 41 год. Специалисты также отмечают, что в последнее время увеличивается число случаев, когда в паре бесплоден мужчина.

«В рамках ОСМС бесплатна только процедура ЭКО, которая начинается со стимуляции, затем пункция, оплодотворение и одна подсадка. Но, в результате оплодотворения могут получиться несколько эмбрионов, вот их, оставшиеся. Одна подсадка прошла у пациентки, например, и отрицательная, все, программа ОСМС закончилась. Но, остались эмбриончики — куда их девать? Они же получены. Их, за счет средств пациентки замораживают», — рассказала врач.

Программа по оплодотворению действуют с 2011 года. За это время при помощи ЭКО в Костанайской области на свет появилось около 400 детей. Самому первому ребенку, рожденному в регионе через данную программу, 11 лет. Асель Файзуллина также отметила, что сейчас золотым стандартом признают подсадку одного эмбриона, так как это минимальный риск для мамы. Поэтому, случаев рождения тройняшек и двойняшек через ЭКО с каждым годом становится меньше.

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