Значительно похолодает. Прогноз погоды на 3-5 июня

С прохождением Южного циклона пройдут дожди, в отдельных районах республики — сильные дожди.

Возможно выпадение града и усиление ветра.

С 4 июня, с вторжением антициклона из районов Скандинавии, прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики.

Ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла, а в южной половине небольшое понижение температуры ночью до 10-22, днем до 28-35 тепла.

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