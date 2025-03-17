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Значительно потеплеет. Какой будет погода в Костанае и области 18 марта

— Сегодня, 17:08
Изображение для новости: Значительно потеплеет. Какой будет погода в Костанае и области 18 марта

pixabay.com

Ночью и утром 18 марта на западе, севере Костанайской области ожидается дождь. На севере, востоке, юге области туман.

Ветер юго-западный 9-14, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3- 8, днем 11-16, на востоке области 8 тепла.

В Костанае будет облачно, ночью дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 11-13 тепла.



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