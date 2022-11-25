Значительное понижение температуры ожидается 26 ноября в Костанае и области

Погода в Костанайской области будет без осадков. На севере, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 23-28, на юге области 13-18, на севере области 32 мороза, днем 20-25, на юге области 8-13 мороза.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 20-22 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.