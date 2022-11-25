Значительное понижение температуры ожидается 26 ноября в Костанае и области

alau.kz
Погода в Костанайской области будет без осадков. На севере, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Температура воздуха ночью 23-28, на юге области 13-18, на севере области 32 мороза, днем 20-25, на юге области 8-13 мороза.
В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 20-22 мороза.
Код этого блока: