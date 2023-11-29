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Зная про обманы рудничанка все равно взяла кредит для мошенников

Фото пресс-службы ДП

Представившись сотрудником банка, злоумышленник пытался обмануть пожилую женщину на 680 тысяч тенге. Предотвратили их действия администратор местного магазина и сотрудники полиции.

Как рассказывает женщина, мошенники начали звонить ей в пятницу, с утра.

«Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка. Он начал утверждать что на мой счет пытаются оформить кредит и, чтобы предотвратить подозрительную операцию, нужны средства. Он запросил 2 млн тенге», — рассказывает пенсионерка.

Рудничанка поначалу отнекивалась и говорила напрямую, что знает о мошеннических схемах. Кроме того, она созвонилась со своей дочерью и они договорились пойти в банк в будний день, но преступники оказались сильнее, они уговорили женщину оформить кредит.

«Они просили 2 млн, но так как я никогда раньше кредитов не оформляла, мне в банке одобрили только 680 тысяч тенге. С этой суммой мне сказали идти к терминалу «Касса 24». Я начала закидывать купюры, так как мне диктовали по телефону – что и куда нажимать», – говорит пенсионерка.

После четвертой купюры, пожилая женщина привлекла внимание администратора магазина — девушка практически закрыла рукой купюроприемник, прервала связь с мошенниками и вызвала полицию.

Уже в отделении, женщина успокоилась, поблагодарила работников магазина и сотрудников полиции.

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