Знакомство с мужчиной закончилось ограблением для жительницы Костаная

Костанайские полицейские оперативно раскрыли грабеж. В течение суток задержали грабителя и вернули потерпевшей сумку, сообщает Polisia.kz.

В Северный отдел УП города Костаная обратилась жительница областного центра, о том, что неизвестный мужчина похитил у нее сумку. В сумке находились деньги и золотые изделия. Как рассказала оперативникам 34-летняя женщина, в середине июля она с подругой отдыхала на берегу реки Тобол. Здесь же подруги познакомились с двумя мужчинами. После посиделки, поздно вечером один из незнакомцев решил проводить новую знакомую. По дороге нетрезвый мужчина избил женщину и вырвал сумочку.

В течение суток оперативно-следственной группой была проведена большая работа по раскрытию преступления. Сложность раскрытия заключалась в том, что потерпевшая и ее подруга не знали данных своих знакомых, только имена. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками установлен житель города Костаная.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. В ходе следствия установлена его причастность еще к пяти преступлениям, кражам и угону.

Жительница Костаная с благодарностью обратилась на имя начальника ДП Костанайской области Б.Аймагамбетова в адрес полицейских Ербола Абенова, Ануара Касымханова и Темиржана Дарушкан за их профессионализм.

«Сотрудники оперативно сработали и задержали преступника, который похитил сумку. В полиции работают профессионалы», – написала в своем письме Светлана Данилина.

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