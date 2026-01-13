В Костанайском межрайонном суде вынесли приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. На скамье подсудимых оказались Р.О. и Р.В.

Как установил суд, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года подсудимые действовали в группе и обманом похищали деньги у своих знакомых и односельчан. Они просили финансовую помощь якобы для растаможки автомобилей, снятия арестов со счетов и других нужд.

Потерпевшие, доверяя знакомым, оформляли кредиты и передавали им свои личные сбережения под расписки. В результате от действий подсудимых пострадали 34 человека. Общая сумма ущерба превысила 211 миллионов тенге.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить подсудимым реальные сроки лишения свободы и запретить им заниматься предпринимательской деятельностью на 10 лет. Для Р.О. обвинение запрашивало 8 лет лишения свободы, для Р.В. — 7 лет.

Часть потерпевших настаивала на строгом наказании, другие оставили этот вопрос на усмотрение суда. Все гражданские иски потерпевшие поддержали и просили взыскать ущерб в полном объёме. Подсудимые вину не признали.

Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства наличие у обоих подсудимых несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд признал Р.О. и Р.В. виновными. Р.О. назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, Р.В. — 6 лет и 6 месяцев. Оба также лишены права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет. Конфискация имущества не применялась. Наказание они будут отбывать в учреждении средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

