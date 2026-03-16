Знаковый момент: в HAVAL Kostanay состоялась выдача 2000-го автомобиля

В мире автомобилей есть события, которые становятся не просто частью статистики, а настоящими вехами.
Одно из таких событий на днях произошло в HAVAL Kostanay — состоялась выдача 2000-го автомобиля.
И это не просто цифра. Это — 2000 историй доверия, выбора и уверенности.
Юбилейным владельцем стал клиент, для которого этот день стал началом нового этапа.
Передача ключей — всегда особенный момент. Но в этот раз он приобрёл особое значение.
Команда HAVAL Kostanay подготовила для клиента настоящий сюрприз —
огромный праздничный торт, который стал символом этого важного достижения и тёплой благодарности за доверие.
Этот день запомнится не только покупкой автомобиля, но и искренними эмоциями, улыбками и атмосферой настоящего праздника.
5 лет роста и доверия
Символично, что это событие произошло именно в год, когда HAVAL отмечает 5 лет в Казахстане.
Каждый проданный автомобиль — это не просто сделка, а результат доверия, которое формируется годами.
В HAVAL Kostanay уверены:
важно не только продать автомобиль, но и стать частью жизни клиента.
Поэтому здесь:
- внимательно относятся к каждому запросу
- помогают сделать правильный выбор
- сопровождают клиента на всех этапах
И именно поэтому цифра «2000» — это не про количество.
Это про людей, которые выбрали HAVAL.
Дальше — больше
Сегодня HAVAL продолжает развиваться, предлагая современные технологии, комфорт и уверенность в каждой поездке.
А команда HAVAL Kostanay продолжает делать главное —создавать опыт, к которому хочется возвращаться.
Партнёрский материал
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.