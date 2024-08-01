Знала о преступлении и не сообщила. Под суд попала жительница Костанайской области

В Житикаринском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Житикары за совершение уголовного правонарушения о недонесении достоверно совершенного особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

С мая 2023 года по 1 октября 2023 года в целях сбыта мужчина незаконно приобретал, хранил и перевозил психотропные вещества в особо крупном размере, которые затем расфасовывал на мелкие дозы и раскладывал в тайники на территории городов Рудный и Житикара.

Подсудимая заведомо зная о совершаемом противоправном деянии её знакомого, не донесла о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы. Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой суд признал её чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля, на весь срок наказания и возложением определенных обязанностей.

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