Знание казахского в обмен на гражданство: премьер-министр озвучил подробности

Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, как будут работать нормы закона, согласно которым не знающим государственный язык иностранцам могут отказать в гражданстве Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил глава правительства, люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны будут соответствовать новым требованиям. Как указал премьер, в правительстве поддерживают эти нормы и считают, что их нужно внести в законодательство.

«Эти новшества есть в международной практике. Во многих странах для получения их гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, такие требования есть в Германии, Турции, Канаде и России», — заявил Смаилов.

По его словам, такие требования — фактор того, что люди, получившие гражданство, смогут быстро адаптироваться в обществе.

Однако, как отметил Смаилов, к некоторым категориям эти требования не применяются: это этнические казахи, а также несовершеннолетние. Также есть иностранцы, которые получают гражданство в упрощенном виде по международным договорам. Например, если:

в Казахстане живут их близкие родственники;

супруг (супруга) является казахом или казахстанцем;

человек является заслуженным деятелем Казахстана.

Премьер подчеркнул, что лица, совершившие преступления, не смогут претендовать на гражданство. Законопроект, по его словам, скоро поступит в Парламент.