В Казахстане налажен автоматический обмен данными между системами МВД и Министерства здравоохранения по гражданам, состоящим на психоневрологическом и наркологическом учёте. Об этом сообщили в ведомстве, отвечающем за сферу здравоохранения.

В результате цифрового взаимодействия министерств и подключения полиции к системе «Электронный регистр диспансерных больных» были проанализированы данные почти 370 тысяч человек, состоящих на диспансерном учёте. По итогам этой работы в 2025 году суды аннулировали 1 787 водительских удостоверений у граждан, которые не имели права управлять транспортом по медицинским противопоказаниям. В Костанайской области такие решения были приняты в отношении 276 человек.

Как пояснили в полиции, контроль за водителями с ограничениями по состоянию здоровья проводится на постоянной основе.

МАХАББАТ ХУСАИНОВА, старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области:

«Состоящим на диспансерных учётах по различным заболеваниям, в том числе на наркологическом учёте, в соответствии с Законом Республики Казахстан “О дорожном движении” выдано 78 уведомлений на прохождение повторной врачебной комиссии с приостановлением действия водительского удостоверения в системе Единого реестра административных производств. При подтверждении диагноза будут инициированы исковые требования в судебные органы».

В МВД и Минздраве отмечают, что такая работа направлена на повышение безопасности дорожного движения. Сами жители Костаная считают, что медицинские осмотры для водителей должны быть регулярными.

«Выявить, есть ли у них какие-то зависимости — наркотические или другие. Сейчас водителей много, и нередко бывает, что со стороны человек выглядит адекватным, а уже в ходе поездки это выясняется», — считает жительница города.

Другие горожане подчеркивают важность соблюдения правил и ответственности за рулем.

«Нужно соблюдать правила. Трезво и адекватно водить машину. В местах скопления людей часто бывают ситуации, когда водитель что-то не заметил или со здоровьем что-то случилось уже во время поездки», — отметил один из опрошенных.

Казахстанцы также говорят о необходимости регулярного контроля состояния здоровья.

«Каждый водитель должен знать, здоров он или нет, в каком состоянии его организм. Хотя бы раз в год нужно полностью обследоваться. Это необходимо», — считают жители региона.

В полиции напоминают: лишение водительских прав возможно не только из-за психических и наркологических заболеваний, но и при серьёзных нарушениях зрения, проблемах с опорно-двигательным аппаратом и ряде сердечно-сосудистых заболеваний.

Рамки, плёнки и подделки: водителей массово штрафуют за госномера Полицейские выявили около 900 нарушений, связанных с использованием подложных государственных номерных знаков на дорогах Казахстана....

Запрет нарушил повторно: жителя Лисаковска арестовали за покупку алкоголя Лисаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., освобожденного из мест...

Штрафы, жалобы и ипотека: чем занимался финрегулятор В ноябре 2025 года деятельность Агентства по регулированию и развитию финансового рынка была сосредоточена на...