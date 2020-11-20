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Золотосодержащую руду на 466 миллионов тенге попытались вывезти из Костанайской области

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Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза золотосодержащей руды. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК

18 ноября пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Кайрак»  Костанайской области, пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 18 500 килограмм золотосодержащей руды, по предварительной оценке, на общую сумму 466 440 500 тенге.

Задержанный груз передан в Департамент государственных доходов по Костанайской области, по подследственности для принятия процессуального решения.

Ранее 27 июля в этом же пункте пропуска уже пресекалась попытка вывоза «золотосодержащей руды» под видом «кварцита».

В отношении водителя, гражданина РК, возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров и грузов, подпадающих под запрет.

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