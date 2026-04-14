Золотую чемпионку Азии встретили в Костанае: триумф Надежды Рябец

Сегодня утром в международном аэропорту Костаная торжественно встретили победительницу чемпионата Азии по боксу — Надежду Рябец.

Тёплая встреча дома

Поздравить спортсменку с победой приехали коллеги по сборной, тренеры и жители города. В аэропорту чемпионку встречали с цветами и аплодисментами.

Победа на чемпионате Азии

Турнир проходил в Монголии. Сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, подтвердив лидерство на азиатском континенте.

Надежда Рябец в финале встретилась с представительницей Узбекистана Рухшоной Парпиевой. По итогам напряжённого боя казахстанка уверенно одержала победу со счётом 5:0.

Ранее в полуфинале она победила Пуджу Рани из Индии со счётом 3:1. По словам самой спортсменки, этот поединок был принципиальным.

«Рада вернуться с золотом»

Надежда Рябец отметила, что это её первый взрослый чемпионат Азии.

«Я очень рада, что именно с золотой медалью вернулась домой. Впереди — сборы, соревнования, Кубки мира и работа над весом», — сказала спортсменка.

Она также добавила, что перед турниром у неё был длительный перерыв.

«Почти два года не выступала. Вернулась, за 2–3 месяца подготовилась к чемпионату Казахстана, выиграла его, и дальше уже пошли к этой победе. Было непросто, особенно в плане веса, но справились», — отметила чемпионка.

Впереди у спортсменки новые международные старты и подготовка к следующим соревнованиям.

