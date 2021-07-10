Золотые слитки пыталась вывезти женщина из Костанайской области

Пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» с использованием рентген-установки у гражданки Казахстана «К», следовавшей на территорию России, обнаружено семь золотых слитков-самородков общим весом 325 граммов, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Со слов задержанной, с просьбой перевести коробку через границу к ней обратился случайный знакомый, доподлинно не зная и не поинтересовавшись характером и содержанием посылки, она дала согласие.
Задержанная и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Костанайской области, где будут установлены истинные мотивы перевозки.
Во избежание непредвиденных изменений в планах ваших зарубежных поездок военнослужащие Пограничной службы рекомендуют отклонять просьбы малознакомых лиц о перевозке грузов и посылок с неизвестным для вас содержимым.
В этот же день в этом же пункте пропуска при попытке провоза сокрытых от досмотра наркотических средств общим весом около 15 граммов задержан гражданин РК «К».
Обнаружить нелегальный груз пограничникам помогла служебная собака «Майя» – бельгийская овчарка, 2016 года рождения, с хорошей родословной и отличной подготовкой.
Для дальнейших процессуальных действий задержанный передан в отдел полиции Карабалыкского района.
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