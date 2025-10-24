После серии ясных и сухих дней атмосферные фронты начнут смещаться на территорию Казахстана. В предстоящие выходные пройдут дожди на большей части республики, ночью местами возможен переход дождя в снег.
Ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.
Значительного похолодания синоптики не прогнозируют. Кратковременное понижение температуры ожидается лишь на севере страны: ночью до −3…−8 °С, днём до +3…+8 °С. В остальных регионах температурный фон сохранится близким к текущим значениям.
Жителям и водителям рекомендуют учитывать возможное ухудшение видимости из-за тумана и скользкие участки дорог в ночные часы, планируя поездки и загородные выезды.
