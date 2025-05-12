В Казахстане стартует пилотный проект, который позволит полностью перевести в онлайн процесс оформления прав на...
Званый гость — Великая Отечественная война в искусстве. Николай Торшин, Александр Воткал — видео
Выпуск ТВ-новостей - 08.05.25 - видео https://youtu.be/m402-StwjYg
Жаңалықтар - 08.05.25 - видео https://youtu.be/7ckjFm-699M
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