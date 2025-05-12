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Званый гость — Великая Отечественная война в искусстве. Николай Торшин, Александр Воткал

— Сегодня, 16:39
Изображение для новости: Званый гость — Великая Отечественная война в искусстве. Николай Торшин, Александр Воткал

Фото alau.kz/Н.Луговской

Званый гость — Великая Отечественная война в искусстве. Николай Торшин, Александр Воткал — видео





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