Звёзды щедро наградят за труд три знака в 2022 году

До Нового года осталось два месяца. Астрологи уже сейчас дают прогнозы о том, как пройдут ближайшие 12 месяцев. Так, 2022 год станет удачным для многих, но особо крупно повезет трем знакам китайского гороскопа, которые упорно трудились весь 2021 год.
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ТИГР
Разумеется, Водяной Голубой Тигр, который будет властвовать в будущем году, поддержит тех, кто родился в его год. Вам можно пробовать все новое – от свежих проектов до переезда в другой город. Приятные перемены стоит ждать и в личной жизни.
ДРАКОН
Немало успехов выпадут на душу Драконов. Вы будете с легкостью карабкаться вверх в своей жизни. Можно ожидать повышения на работе, появления неожиданного источника дохода, новые бизнес-идеи. В общем, год принесет изменения в вашем социальном статусе. Вероятно и заключение брака.
ОБЕЗЬЯНА
Рожденных под этим знаком также ждет много интересных событий в 2022 году. Обезьяны ощутят прилив вдохновения и энергии на новые свершения. Звезды же лишь будут расчищать вам путь к новым победам. Не бойтесь делать смелые шаги, даже если вокруг будете встречать неодобрение своим планам.
По материалам bb.lv
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