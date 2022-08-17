«Звонок из Минтруда». В Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере от 500 тыс. до 1 млн тенге.
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Эта информация не соответствует действительности.
Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками).
После того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.
Министерство сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате.
Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.
Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.
Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.
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