1 мая первый удар. Ожидается сразу несколько мощных магнитных бурь в мае

В мае ожидается шесть магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Все они будут разной интенсивности.

Об этом сообщают метеорологи, пишет Swpc.noaa.

1 мая произойдет магнитная буря средней силы. Она может ухудшить самочувствие, вызвав, в частности, головную боль, головокружение и слабость.

7-8 мая магнитная буря будет достигать 12-15 баллов. Примечательно, что такой интенсивности буря будет влиять не только на метеозависимых людей, но и на вполне здоровых. В этот период лучше не совершать финансовых соглашений, важных переговоров. Лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок.

14 мая предстоит еще одна мощная магнитная буря (10 баллов). Также может ухудшиться самочувствие, лучше побыть дома, как можно больше отдыхать и высыпаться.

С 17 по 18, с 20 по 21 и с 26 по 27 мая ожидаются незначительные геомагнитные колебания. Поберечься нужно людям, у которых хронические заболевания.

Советы экспертов для защиты от воздействия геомагнитных бурь:

соблюдение правильного распорядка дня;

отказ от употребления спиртных напитков и кофе;

регулярное времяпрепровождение на свежем воздухе;

употребление много жидкости и успокаивающих чаев;

отказ от дальних поездок;

прием контрастного душа для повышения тонуса организма.

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