Почему 1 сентября не для всех? Разъяснения о проведении линеек в школах дали в министерстве просвещения

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В Министерстве просвещения Казахстана рассказали, в каких школах страны на торжественные линейки 1 сентября смогут прийти ученики не только первых и одиннадцатых классов.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев говорил, что День знаний в школах проведут как обычно, 1 сентября. После этого в Минпросвете заявили, что линейки 1 сентября проведут только для первых и одиннадцатых классов. Стало известно, что в некоторых школах страны на торжественное мероприятие приглашают учеников и других классов.
Informburo.kz обратился в ведомство за новыми разъяснениями. В министерстве отметили, что ограничение по числу учеников на первом звонке распространяется только на большие города и крупные школы. А именно на учебные заведения, в которых обучаются свыше четырёх тысяч детей. Малые города и небольшие школы могут сами решать, сколько школьников будет на праздничной линейке.
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«При этом администрация школ вправе самостоятельно установить участие классов с учётом индивидуальных особенностей», – отметили в ведомстве.