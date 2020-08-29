1 сентября заканчивается тестовый режим 10 новых «АвтоУраганов» в Костанайской области

Об этом в Департаменте полиции Костанайской области сообщили в ходе проведения республиканской акции «Приемная на дороге». 10 дополнительных единиц аппратно-программных комплексов (АПК) «АвтоУраган» в течение 30 суток работали в тестовом режиме. Полицейские призывают граждан не нарушать правила дорожного движения.

Всего на сегодняшний день 39 «АвтоУраганов» осуществляют фиксацию нарушений правил дорожного движения в регионе. С начала года с помощью АПК раскрыто 8 преступлений и зафиксировано более 30 тысяч правонарушений.

Внедрение стационарных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения позволяет:

отследить движущийся транспорт на контролируемом участке дороги, измерить скорость его движения, зафиксировать в автоматическом режиме факт нарушения, передать информацию о нарушении в центр обработки данных отдела административной практики ДП Костанайской области;

эффективно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.

Комплексы приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2020 год.

Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 39 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.

«АвтоУраган» — это стационарный комплекс. Он контролирует поток транспорта в регионе, фиксирует нарушения правил дорожного движения, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД», — говорит начальник управления административной полиции ДП области Андрей Григоревский.

Места установок АПК «Автоураган» можно посмотреть по ссылке .

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.