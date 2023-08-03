USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 10 августа горячей воды у костанайцев не будет — КТЭК

10 августа горячей воды у костанайцев не будет — КТЭК

pixabay.com

Потребителей предупредили в Костанайской теплоэнергетической компании. 

ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по остановке теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона. Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно-проложенных теплотрасс.
Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные  в зоне  опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства», — сообщает администрация КТЭК.

Напомним, горячую воду в Костанае отключили 10 августа в связи с отключением газа. Подключить обещали 10 августа.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Еще один документ оцифруют в Казахстане
Следующая новость

Бывший военнослужащий получил пожизненный срок за изнасилование 11-летней дочери