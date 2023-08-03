10 августа горячей воды у костанайцев не будет — КТЭК

Потребителей предупредили в Костанайской теплоэнергетической компании.

ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по остановке теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона. Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно-проложенных теплотрасс.

Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства», — сообщает администрация КТЭК.

Напомним, горячую воду в Костанае отключили 10 августа в связи с отключением газа. Подключить обещали 10 августа.

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