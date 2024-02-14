10-летний костанаец оказался автором рассылки о готовящемся преступлении в школе

Сотрудниками ДП установлен 10-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По данным областного ведомства, в социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по мессенджеру Whatsapp.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.

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