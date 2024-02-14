Рассылка напугала костанайских родителей

Скриншот сообщения в редакцию alau.kz прислали читатели. Мы запросили комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области. В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ готовится преступление. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело. Проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора фейковой публикации.

«За аналогичное ложное сообщение, вчера в Караганде был задержан несовершеннолетний. Просим не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ДП.

Напомним, ранее почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз

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