USD 447.99
EUR 482.26
RUB 4.91
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Рассылка напугала костанайских родителей

Рассылка напугала костанайских родителей

Фотография для новости Рассылка напугала костанайских родителей

pixabay.com

Скриншот сообщения в редакцию alau.kz прислали читатели. Мы запросили комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области. В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ готовится преступление. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Скриншот сообщения прислали читатели

По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело.  Проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора фейковой публикации.

«За аналогичное ложное сообщение, вчера в Караганде был задержан несовершеннолетний. Просим не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ДП.

Напомним, ранее почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угроз

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

За плохой интернет наказали сотовых операторов в Костанайской области
Следующая новость

Идут лютые морозы. Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики