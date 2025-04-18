Департаментом АФМ по Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети. Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс клиентов, проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные
доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.
С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
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