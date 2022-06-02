11 лет лишения свободы просить назначить прокурор жителю Костанайской области, от действий которого погиб человек

Напомним, в январе этого года, после двухмесячного отсутствия, родственники начали искать 49-летнего жителя поселка Сатай Алтынсаринского района Айдархана Амиржанова.

Они обратились в полицию, и через три дня, 3 февраля тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено. И, тогда же, был задержан и арестован односельчанин убитого 47-летний Бахытжан Мухамедьяров. Согласно обвинению, после совместного распития спиртного мужчины поссорились, и, на крыльце дома обвиняемого, гость ударил хозяина головой в лицо.

Тот, в ответ, обрезком металлической трубы ударил по голове соперника не менее пяти раз. Противник упал, Мухамедьяров пошел спать, а проснувшись утром у себя на заднем дворе, возле стога сена, обнаружил мертвого Амиржанова, тело которого спрятал в своей летней кухне.

Через два месяца, узнав, что погибшего ищут с полицией, он оттащил его за триста метров от дома в овраг, и присыпал снегом. Обвинения ему предъявлены в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.

Оглашение судебного решения по данному делу планируется на ближайшие дни.

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