11 лет лишения свободы просить назначить прокурор жителю Костанайской области, от действий которого погиб человек

kapital.kz
Напомним, в январе этого года, после двухмесячного отсутствия, родственники начали искать 49-летнего жителя поселка Сатай Алтынсаринского района Айдархана Амиржанова.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Они обратились в полицию, и через три дня, 3 февраля тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено. И, тогда же, был задержан и арестован односельчанин убитого 47-летний Бахытжан Мухамедьяров. Согласно обвинению, после совместного распития спиртного мужчины поссорились, и, на крыльце дома обвиняемого, гость ударил хозяина головой в лицо.
Тот, в ответ, обрезком металлической трубы ударил по голове соперника не менее пяти раз. Противник упал, Мухамедьяров пошел спать, а проснувшись утром у себя на заднем дворе, возле стога сена, обнаружил мертвого Амиржанова, тело которого спрятал в своей летней кухне.
Через два месяца, узнав, что погибшего ищут с полицией, он оттащил его за триста метров от дома в овраг, и присыпал снегом. Обвинения ему предъявлены в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.
Оглашение судебного решения по данному делу планируется на ближайшие дни.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: