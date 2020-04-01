11 тысяч казахстанцев обратились за выплатой 42 500 тенге

За назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились в общей сложности 11 115 казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Большинство обратившихся за получением 42 500 тенге находится в Нур-Султане — 3885 человек, а на втором месте Алматы — 3575. В регионах больше всего обратившихся в Костанайской области — 1772. В Павлодарской — 481, Карагандинской — 261, Жамбылской — 237, Актюбинской — 206, Туркестанской — 151, Алматинской — 125, Акмолинской — 121, Кызылординской — 111, в Шымкенте — 80, ЗКО — 50, ВКО — 27, СКО — 14, Атырауская — 10, в Мангыстауской — 9.

Выплаты уже получили 506 человек, из них большинство в Нур-Султане — 225. В Алматы получили 191, в Алматинской области — 64, Жамбылской области — 11, Северо-Казахстанской области — 10.

Напомним, социальная выплата из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период ЧП, размер которой на человека составляет 42,5 тысячи тенге в месяц — это размер минимальной заработной платы. Она назначается следующим категориям граждан:

работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;

индивидуальные предприниматели (далее — ИП);

лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), (далее — ЧП);

плательщики единого совокупного платежа (далее — ЕСП);

лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (далее — ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;

работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил расширить список получателей 42 500 тенге.

Для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только списка работников. ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП подают только заявление с указанием личных данных. Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель. При этом все заявители берут на себя ответственность за достоверность факта потери доходов в связи с введением режима ЧП.

Заявление подается в электронном формате через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства». Для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника (ИП и ЧП самостоятельно) делали социальные отчисления в ГФСС (для ГПХ — взносы в ЕНПФ) хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев.

Гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты из ГФСС, не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсионных взносов, это автоматически проверит НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты составляет 3 рабочих дня.

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