12 километров пешком. Районный акимат прокомментировал обращение жителей Костанайской области

Акимат Фёдоровского района направил комментарий по поводу очистки дорог.

«В результате ухудшения погодных условий 8 марта в виде выпадения осадков и усиления ветра до 27 км/ч было затруднено, а затем остановлено движение по направлениям Федоровка – Качар – Рудный, Федоровка – Новошумное – Кенарал, Федоровка – Ленино – Вишневое, Пешковка – Калиновка. Население было своевременно оповещено об ухудшении погоды и закрытии движения», — говорится в сообщении.

Как сказано в ответе акимата, с утра 9 марта были начаты работы по расчистке дорог, как подрядными организациями, так и сельхозтоваропроизводителями. Однако, в связи с усиливающимся ветром и поземкой на трассах, работы по расчистке на некоторых участках были приостановлены и будут возобновлены после улучшения погоды.

«В целом по области ситуация с погодными условиями и состоянием автомобильных дорог также неблагоприятная. На расчистке задействована вся спецтехника, однако, остро ощущается ее нехватка.Так, уже несколько дней закрыт проезд по дороге областного значения Рудный – Качар – Федоровка. В настоящее время идет расчистка участка этой дороги от села Федоровка в направлении села Владыкинка и далее двумя единицами техники, но работы также затруднены сильным ветром. Расчищенные участки задувает в течение получаса», — говорится в сообщении.

Все жители сельских округов предупреждены о том, что проезд по автомобильным дорогам будет открыт по мере улучшения погодных условий.

Напомним, жители пожаловались на заметенные дороги.

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